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Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde Gebe Okulu Eğitimleri Tamamlandı

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Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde düzenlenen Gebe Okulu eğitimleri, anne adaylarının katılımıyla başarıyla tamamlanırken, eğitimlerin ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde düzenlenen Gebe Okulu eğitimleri, anne adaylarının katılımıyla başarıyla tamamlanırken, eğitimlerin ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde düzenlenen Gebe Okulu'ndaki eğitimler anne adaylarına doğum süreci ve sonrasında karşılaşabilecekleri zorluklar konusunda destek olmayı amaçlıyor. Gebe Okulu'nun son dönemki katılımcıları eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. Hastaneden yapılan açıklamada doğuma hazırlık eğitimlerinin önemi vurgulanarak, "Doğuma iyi hazırlanmış bir anne adayı, bebeğini genellikle daha kolay dünyaya getirir. Bu yüzden doğuma hazırlık eğitimlerinin sunduğu avantajlardan mutlaka faydalanın. Eğitimlerimiz hem bedenen hem zihnen doğuma hazırlık yapmanıza yardımcı olacak ve yeni "mesleğinize", yani anneliğe geçişinizi kolaylaştıracaktır" denildi.

Ayrıca eğitimlerin içeriğine de değinilen açıklamada, "Emzirme, bebek bakımı gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğitimlerimiz, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, kadın doğum uzmanı ve ebe gibi uzmanların katılımıyla gerçekleştiriliyor. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0 256 212 23 00 dahili 1157 numarasını arayabilirler" ifadeleri kullanıldı.

Gebe Okulu'nun katılımcıları eğitim boyunca aldıkları bilgilerin kendilerine büyük katkı sağladığını belirterek, hem bedensel hem de zihinsel olarak doğuma hazır hissettiklerini ifade ettiler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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