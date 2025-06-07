Aydın jandarması, bayramda şehit ailelerini ve gazileri unutmadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve kahraman gazilerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Ziyaretlerde şehit aileleri ve gazilere Jandarma Genel Komutanı tarafından gönderilen Kurban Bayramı tebrik mektubu ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186'ncı kuruluş yıldönümüne ilişkin kutlama mesajı da ailelere takdim edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit aileleri ve gazilere yalnız olmadıklarını bir kez daha hissettirdiklerini belirterek, her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Jandarma'nın vefa ve minnet duygusunu yansıtan ziyaretler, aileler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Şehitlerimizin ve ebediyete irtihal etmiş Gazilerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verildi. - AYDIN