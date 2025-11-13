Haberler

Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'na Teşekkür Belgesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, 2025 yangın sezonunda orman yangınlarıyla mücadelede gösterdikleri özveri nedeni ile Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı ekibine teşekkür belgeleri takdim etti. Ülküdür, hava gücünün yangınlarla mücadeledeki önemli katkısına vurgu yaptı.

2025 yangın sezonunda ormanları koruma mücadelesinde gece gündüz görev alan Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı ekibine, gösterdikleri özveri ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, 2025 yılı yangın sezonunda orman yangınlarıyla mücadelede üstün gayret gösteren hava ekiplerini ziyaret ederek teşekkür etti. Ziyaret kapsamında Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı ekibiyle bir araya gelen Bölge Müdürü Ülküdür, yangınlarla mücadelede gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı personele teşekkür belgelerini takdim etti. Ülküdür, yangın sezonu boyunca orman teşkilatına verdikleri destek ve koordineli çalışmalarından ötürü jandarma personeline minnettarlığını dile getirerek, "Ormanlarımızı koruma mücadelesinde hava gücümüzün katkısı büyük. Orman yangınlarıyla mücadelede görev alan ve görevleri sona eren hava araçları ekiplerini ziyaret ettik. 2025 yılında yangınla mücadeledeki üstün gayretleri ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Teşekkür programına Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli ve Havacılık İşletme Müdürü İlker Yaslan da katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi

Çantadan çıkanı görünce donup kaldılar
Bahçelievler'de otoparkta yaşanan ilginç kaza kamerada

9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu
Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı

Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.