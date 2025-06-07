Aydın Jandarma'dan Kurban Bayramı'nda Trafik Denetimleri

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik ve Otoyol Jandarma ekipleri, Kurban Bayramı süresince yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla yoğun bir denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Aydın il genelinde jandarma sorumluluk alanlarında görev yapan ekipler; yol kullanıcılarını aşırı hız yapmamaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları, cep telefonu ile araç kullanmamaları, hatalı sollamalardan kaçınmaları ve genel trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi. Ayrıca, sürücü ve yolculara emniyet kemerinin hayati önemi hatırlatılarak, kemer takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Bilgilendirme faaliyetleri sırasında sürücülere Kurban Bayramı'nı da kutlayan ekipler, şeker ve kolonya ikramında bulunuldu.

Yetkililer, bayram süresince trafik güvenliğinin sağlanması için denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız süreceğini ifade etti. - AYDIN