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Aydın'ın tanınmış isimlerinden Doktor Altuğ Karaköse vefat etti

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Aydın'ın tanınmış isimlerinden olan Doktor Altuğ Karaköse, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aydın Çineliler Derneği Başkanı olan Karaköse'nin vefatı ailesini ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Aydın'ın tanınmış isimlerinden Doktor Altuğ Karaköse, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Aydın'ın tanınmış isimlerinden olan Doktor Altuğ Karaköse geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Aslen Çineli olan ve Aydın Çineliler Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Karaköse'nin vefatı ailesini ve tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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