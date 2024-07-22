Üye Girişi
Haberler

Aydın'ın Söke ilçesinde zirai mücadele kontrolleri yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydın'ın Söke ilçesinde zirai mücadele kapsamında kurulan sinek ve böcek tuzaklarını kontrol etti. Kontrollerde zararlı yoğunluğu tespit edilerek çiftçilere mücadele ve müdahale konusunda uyarılar yapıldı.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın Söke ilçesinde, zirai mücadele çerçevesinde kurulan sinek ve böcek tuzakları kontrol edildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki ve ağaç sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, zeytin ağaçlarında zararlılarla mücadele çerçevesinde asılan izleme tuzaklarını yerinde kontrol etti. Zararlı popülasyonlarının da incelendiği kontrollerde zararlı yoğunluğunun tespit edilmesi halinde ise çiftçiler mücadele ve müdahale için uyarılıyor. Böylece oluşabilecek verim kayıplarının da önüne geçilmesi sağlanıyor.

Kontroller ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Zirai mücadele amaçlı asılan tuzakların kontroller yapıldı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Söke Tarım Çevre Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

 Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

 Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title