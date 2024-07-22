Aydın'ın Söke ilçesinde zirai mücadele kontrolleri yapıldı

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın Söke ilçesinde, zirai mücadele çerçevesinde kurulan sinek ve böcek tuzakları kontrol edildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki ve ağaç sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, zeytin ağaçlarında zararlılarla mücadele çerçevesinde asılan izleme tuzaklarını yerinde kontrol etti. Zararlı popülasyonlarının da incelendiği kontrollerde zararlı yoğunluğunun tespit edilmesi halinde ise çiftçiler mücadele ve müdahale için uyarılıyor. Böylece oluşabilecek verim kayıplarının da önüne geçilmesi sağlanıyor.

Kontroller ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Zirai mücadele amaçlı asılan tuzakların kontroller yapıldı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN