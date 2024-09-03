Aydın'ın Söke ilçesinde Azap Gölü'ne 250 bin yavru sazan bırakıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde yer alan Azap Gölü, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün su kaynaklarını balıklandırma projesi kapsamında 250 bin adet yavru sazan balığıyla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, su kaynaklarının biyolojik çeşitliliğini artırmayı ve sürdürülebilir balıkçılığı teşvik etmeyi hedefliyor. Proje kapsamında yapılan balıklandırma çalışmaları, Türkiye genelinde birçok göl ve barajda devam ediyor. Yavru balıkların, doğal ortamlarında büyüyüp üreyerek göl ekosistemine entegre olması ve balık popülasyonunun sürdürülebilir hale gelmesi planlanıyor. Bu tür çalışmaların, balıkçılık faaliyetleriyle geçimini sağlayan yerel halk için de önemli bir ekonomik destek oluşturacağı öngörülüyor. Bu kapsamda Azap Gölü'ne 250 bin adet yavru sazan balığı bırakılırken, bırakılan sazan yavrularının göldeki ekosisteme olumlu katkı sağlayarak yerel balıkçılığın canlanmasına da katkı sunması bekleniyor. - AYDIN