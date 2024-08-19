Aydın'ın Köşk ilçesinde işadamı Gürhan Öztürk hayatını kaybetti
Aydın'ın Köşk ilçesinde motosiklet bayiliği yapan Gürhan Öztürk, kanser hastalığına yenik düşerek 48 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerini üzen Öztürk'ün cenazesi bugün öğlen namazının ardından Çarşı Camii'nden kaldırılacak.
Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan işadamı Gürhan Öztürk, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. 48 yaşında hayatını kaybeden Gürhan Öztürk, sevenlerini üzdü.
Aydın'ın Köşk ilçesinde motosiklet bayiliği yapan Gürhan Öztürk, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Son günlerde durumu ağırlaşan Gürhan Öztürk hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi bugün öğlen namazının ardından Çarşı Camii'nden kaldırılacağı belirtildi. - AYDIN