Aydın'ın Köşk ilçesinde incir tüccarı hayatını kaybetti
Aydın'ın Köşk ilçesinde uzun yıllardır incir tüccarlığı yapan Halil İbrahim Eren, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesinin bugün Köşk'te defnedileceği belirtildi.
Aydın'ın Köşk ilçesinde incir tüccarlığı yapan Halil İbrahim Eren, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aydın'ın Köşk ilçesinde uzun yıllardır incir tüccarlığı ile uğraşan Halil İbrahim Eren (52) gece saatlerinde bir anda rahatsızlanarak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Eren hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eren'in ölümü sevenlerini üzerken, cenazesinin bugün Köşk'te defnedileceği öğrenildi. - AYDIN