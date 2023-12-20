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Aydın'ın Karacasu ilçesinde zeytin bahçesinden dönen ailenin evinde yangın çıktı

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Karacasu ilçesinde zeytin bahçesinden dönen bir ailenin evinde çıkan yangın sonucunda 2 ev kullanılamaz hale geldi. Yangına ekipler ve vatandaşlar seferber oldu.

ÖZGÜR DEDEOLUK

Aydın'ın Karacasu ilçesinde zeytin bahçesinden dönen ailenin evinde yangın çıktı, 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Karacasu merkeze 17 kilometre uzaklıktaki Palamutçuk Mahallesi'nde sabah saatlerinde eşi ile birlikte zeytin bahçesine giden Ali ve Hanım Yeligen'in (70) evinde yangın çıktı. Mutfak kısmında başlayan yangın aynı avlu içinde bulunan başka bir eve de sıçrarken tüm müdahalelere rağmen iki ev içindeki eşyalarla birlikte tamamen yandı. İlk belirlemelere göre yangının mutfaktaki elektrik tesisatından çıktığı öğrenildi.

EKİPLER VE VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait iki arazöz müdahale ederken, Karacasu Belediyesi'ne ait su tankeri de takviyeye geldi. Orman İşletme Şefliği'ne ait bir arazöz de destekte bulundu. Yangın sırasında ekiplerle birlikte vatandaşlar da yardıma koştu. Köyde bulunan acil müdahale tankerinden de yaralanıldı. Çevredeki vatandaşlar evlerinden hortumlar uzatarak yardıma koştu. Uzun süre alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken jandarma ekipleri de söndürme çalışmalarına yardım etti. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için büyük mücadele verildi.

TARLADAN DÖNMÜŞLERDİ

Aynı zamanda mahallenin muhtarı olan Ali Yeligen'in yangından kısa bir süre önce eşi ile birlikte tarladan geldiği öğrenildi. Muhtar kahvehaneye çıkarken eşi Hanım Yeligen (70) de eve gitti. Yangının Hanım Yeligen'in komşusunun geldiği sırada meydana geldiği öğrenildi. Mutfak kısmından başlayan yangın bir anda büyüdü. Hanım Yeligen, komşusu ile birlikte evden çıkarıldı. Yangında 2 ev içindeki eşyalarla birlikte tamamen yanarken depo kısmında bulunan bir tonu aşkın zeytinyağı yanmadan kurtarıldı. Evlerin çatı kısmındaki ahşap nedeniyle uzun süre soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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