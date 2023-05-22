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Aydın'ın iki ilçesinde sağanak yağış etkili oldu

Aydın'ın iki ilçesinde sağanak yağış etkili oldu

Yerel Haberler

Aydın'ın iki ilçesinde sağanak yağış etkili oldu Aydın'ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın'ın iki ilçesinde sağanak yağış etkili oldu

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın'ın doğusunda akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış önce Kuyucak ilçesini vurdu. Nazilli-Denizli karayolunu basan yağmur suları nedeniyle trafik durdu ve kontrollü olarak tek şeritten akış sağlanmaya çalışıldı. Edinilen bilgiye göre Kuyucak İlçe Stadı'nın aşırı yağış nedeniyle bir duvarının yıkıldığı belirtildi.

Sağanak yağışın etkili olduğu Nazilli'de ise kentin ana caddelerinde biriken yağmur suları nedeniyle trafik olumsuz etkilendi. Çok sayıda araç aniden yükselen ve rögarlardan taşan sular nedeniyle sular altında kaldı. Trafiğin durduğu ilçede bazı evlerin ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Polis, İtfaiye ve belediye ekipleri 112 ihbar hattına gelen çok sayıda çağrı nedeniyle adeta kilitlendi. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağışın ardından ekiplerin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Kuyucak Nazilli Aydın Yerel Haberler

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