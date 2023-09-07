Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlandı

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.

Aydın'ın bağımsızlık tarihi olan 7 Eylül her yıl coşkuyla kutlanırken, bu yıl da kutlamalar Aydın Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. 3 pare top atışı ile başlayan törende Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk büstüne çelenk bırakarak milli mücadelede vatanlarını korumak için şehit düşen tüm şehitlere saygılarını sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Milli mücadelemizin baş komutanı ve çağdaş Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 'özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' demiştir. 7 Eylül, 'ya istiklal, ya ölüm' diyen atalarımızın ölümü göz aldıkları gündür. Bu inançla 101 yıl önce bugün kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tek yürek olan Aydınlıların en büyük destanı yazdığı gündür. Bizler, o büyük mücadelede Aydın'ı düşmana teslim etmeyen Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Albay Şefik ve Çete Ayşe gibi hürriyet aşkı ile canı ve kanını bu topraklar için feda eden efelerin gururlu ve başı dik torunlarıyız. Kurtuluş mücadelesinin en büyük destanının yazdığı Aydın, 2 kez işgal edilip, 2 kez bağımsızlığına kavuşan tek şehirdir. Bizler bu şanlı destanının mirasçıları olarak bağımsızlığımızdan hiçbir zaman taviz vermedik ve asla vermeyeceğiz. Her zaman cumhuriyetin neferi olmaya devam edeceğiz. Atatürk'ün devrimleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatacağız. Başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadele döneminde bağımsızlık uğruna hayatını feda etmiş tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Efeler diyarı Aydınımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Çerçioğlu, konuşmasının ardından bayrak çeken efelere şehir adına hediyelerini takdim etti. Düzenlenen yarışmalarda başarılı olarak dereceye giren öğrencilere de hediyeleri Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı bandosu tarafından verilen mini konserin ardından halk oyunları gösterisi büyük bir coşkuyla izlenirken, programın sonunda Başkan Çerçioğlu ve protokol üyeleri Kent Meydanı'nda bulunan şehitlik abidesine karanfil bıraktı.

Törene, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Per. Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe kurum müdürleri, siyasi parti il ve ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - AYDIN