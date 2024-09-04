Aydın'ın dağlarında yetişen organik kaktüs inciri pazar tezgahlarının ilgi odağı oldu

Verimli toprakları ile birçok ürüne ev sahipliği yapan Aydın'ın dağlarında kendiliğinden yetişen, kokusuyla olduğu kadar lezzetiyle de insanı cezbeden, kaynana dili, frenk yemişi ve Hint inciri olarak da bilinen organik kaktüs inciri, pazar tezgahlarının ilgi odağı oldu.

Vatandaşlar tarafından büyük bir özveri ve zahmetle toplanan kaktüs inciri, birçok hastalığa da faydalı olması sebebiyle yoğun talep görüyor. Sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinen kaktüs inciri, son dönemde en çok merak edilen meyve türleri arasında yer alırken, Türkiye'de Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişiyor.

Anavatanı Güney Amerika olarak bilinen ve dikenli yapısı nedeniyle toplanması zor olan kaktüs inciri, dikkatle toplandıktan sonra pazar tezgahlarında yerini alırken içi buz dolu kasalarda soğutulup, sıcak yaz günlerinde müşterilerin beğenisini sunuluyor. Tanesi 5 lira, kilosu ise 50 TL'den satılan frenk yemişleri son dönemde büyük şehirlerde de talep görüyor. C vitamini yönünden de zengin olan kaktüs inciri meyvesinin vücuda zindelik verip, sindirim sistemini rahatlattığı ve bağırsak faaliyetlerini düzenlediği biliniyor.

"Kimisi merakından alıyor"

Tezgahında organik ve ev yapımı ürünlerini sergilemeye çalıştığını ifade eden pazarcı esnafı Tuncay Pınar; "Köy ürünlerim var. Mümkün olduğunca da doğal ürünleri satmaya çalışıyorum. Ev yapımı kekik suyu, pekmez, kırmızı toz biber gibi ürünleri tezgahıma getiriyorum. Vatandaşlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu kaktüs inciri de doğada kendi kendine yetişen, hiçbir katkı maddesi olmayan bir meyve. Daha önce çok bilinmiyordu yeni yeni meşhur olmaya başladı. Antalya, Alanya ve Adana yöresinde daha çok bulunuyor. Orada da frenk yemişi deniyor. Merakla gelenler oluyor soranlara anlatıyorum ve soyup yediriyorum. Kaktüs incirlerimiz yerlidir. Baltaköy'den geliyor. Şuan rağbet güzel. Millet seviyor böyle değişik şeyleri. Kimisi merakından alıyor, kimisi bildiği için alıyor. Adan, Mersin tarafında daha çok bulunduğu için o bölgelerden gelenler daha çok rağbet gösteriyor. Kiloyla da taneyle de satıyoruz. Tanesi 5 TL, kilosu 50 TL. Çok alanlara indirim de yapıyoruz. Çocuklar geliyor merak ediyor. Merak edenlere, tatmak isteyenlere yardımcı oluyoruz. Soyup tattırıyoruz" dedi.

"Stres ve yorgunluğu alıyor"

Kaktüs incirinin sağlığa faydalı olduğunu ancak kıymetinin bilinmediğini ifade eden Pınar; "Topuk dikenine iyi geldiği, iç organlarına faydalı olduğu söyleniyor. Bu meyve sindirim sistemine son derece faydalı. Kadınlarda romatizma ve kemik erimesine faydalı olduğu, erkekler de ise prostata iyi geldiği söyleniyor. Aynı zamanda vücudu güçlendirici bir etkisi olduğu da söyleniyor. Stres ve yorgunluğu alıyor. Çok faydalı bir meyve ama millet kıymetini bilmiyor. Doğada bir sürü ama toplamaya, ellemeye çekiniyorlar dikenli olduğu için. Zaten bu yüzden de 'dikenlidir ellemeyin diyorum. Tezgaha gelen vatandaşlarımız istediğinde ben kendim dolduruyorum poşetlerine, nasıl soyulacağını gösteriyorum. Bunu evde de soyarken dikkatli olmak lazım olabildiğince maşa ile tutulmalı ya da kalın eldivenler ile tutulmalı. Tabi bu soğuk yendiği zaman daha çok faydalı ve lezzeti daha güzel oluyor" şeklinde konuştu. - AYDIN