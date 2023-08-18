Aydın'ın 6 aylık sosyal hizmet rakamları belli oldu

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü verilerine göre il genelinde 2023 yılının ilk 6 ayında ücretsiz seyahat hakkı, engelli bakımı, doğum yardımı ve SED hizmeti olmak üzere toplamda 259 milyon 305 bin 500 TL devlet desteği sağlandı.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü verilerine göre il genelinde 2023 yılının ilk 6 ayında ücretsiz seyahat hakkı, engelli bakımı, doğum yardımı ve SED hizmeti olmak üzere toplamda 259 milyon 305 bin 500 TL devlet desteği sağlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut oluyor. Bu çerçevede il genelinde Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla her geçen gün daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşılıyor. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modelleri sunulmaya devam ederken, 2023 yılının ilk 6 ayındaki sosyal hizmet rakamları da belli oldu. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü verilerine göre il genelinde 2023 yılının ilk 6 ayında ücretsiz seyahat hakkı, engelli bakımı, doğum yardımı ve SED hizmeti olmak üzere toplamda 259 milyon 305 bin 500 TL devlet desteği sağlandı.

Ücretsiz Seyahat Hakkı çerçevesinde Aydın'da 2023 yılı ilk 6 ayında, asgari yüzde 40 engelli olanlar, ağır engelliler ve refakatçileri, gaziler, şehit ve gazi yakınları, 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları için 1 milyon 621 bin 500 TL devlet desteği verildi. Güçlü Aile Güçlü Toplum anlayışıyla engellilerin evde bakımları için 225 milyon 171 bin TL devlet desteği verildi. Doğum Yardımı çerçevesinde tüm annelere 1 milyon 253 bin TL ödeme yapıldı. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti çerçevesinde ise 31 milyon 260 bin TL devlet desteği verildi. - AYDIN