Üreticiler yem ve mazot desteği istiyor

Aydın İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Burak Demir, Karacasu pazarında üreticilerin ve yetiştiricilerin karşı karşıya olduğu sorunları dile getirdi. Artan girdi maliyetleri nedeniyle üreticilerin zor durumda olduğunu vurgulayan Demir, hükümetten yem ve mazot konusunda destek talep etti.

Haber: Özgür DEDEOLUK

Aydın İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Burak Demir, Karacasu pazarında üreticilerin yaşadığı sorunları aktardı. Üreticilerin zorlu bir süreçten sonra hayvanlarını pazara sürebildiğini aktaran Demir, yetkililerden yem ve mazot noktasında destek istedi.

Satışların düzensiz bir şekilde olduğunu belirten Demir şöyle konuştu:

"Şu anda Aydın genelinde 5 bin üyemiz var. Sadece Karacasu'da birliğe kayıtlı olan 100-150 üreticimiz var. Herkes bir yıl bu hayvanın emeğini çekiyor. Dağda keçiyi, ovada koyunu güdüyorlar. Fakat satıma geldiğinde çok zorlanıyoruz. ?Merkez Birlik Başkanımız da bu konuda elinden geleni yapıyor, ona da teşekkür ederiz. Fakat daha fazla bir emek harcamamız gerekiyor, üreticilerimizin yanında olmamız gerekiyor. Malımızı daha iyi pazarlayıp, daha iyi bir pazar oluşturup üreticiyi desteklememiz gerekiyor."

Artan girdi maliyetleri nedeniyle üreticilerin zor durumda olduğunu vurgulayan Demir, hükümetten yem ve mazot konusunda destek talep ettiklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA
