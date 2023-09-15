Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ökdem görevden alındı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem görevden alındı. Müdür Ökdem'in yerine ise Kars İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan İbrahim Altıntaş getirildi. - AYDIN