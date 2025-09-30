Haberler

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Gelecek Planları Belirlendi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen haftalık koordinasyon toplantısında, projelerin zamanında ve bütçeye uygun olarak tamamlanması için gelecek yol haritası belirlendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün rutin hale getirdiği haftalık koordinasyon toplantısı, İl Müdürü Ayhan Temiz başkanlığında gerçekleştirildi. Zeytin Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya İl Müdür Yardımcıları ve tüm şube müdürleri katıldı. Her hafta düzenli olarak yapılan toplantılarda, bir önceki haftanın şube müdürlüğü faaliyetleri ve yürütülen projeler ele alınırken, yeni haftada uygulanacak çalışmalar da detaylı şekilde masaya yatırılıyor. Toplantının ana gündemini yalnızca mevcut durumun değerlendirilmesi değil, aynı zamanda gelecek planlarının netleştirilmesi oluşturdu. Projelerin zamanında, bütçeye uygun ve yüksek kaliteyle tamamlanmasının önemine dikkat çekilerek, yol haritası üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Her hafta düzenli olarak yapılan bu verimli toplantılarda, bir önceki haftanın tüm Şube Müdürlüğü faaliyetleri ve yürütülen projeler ile bir sonraki haftanın Şube Müdürlüğü faaliyetleri ve yürütülen projeleri detaylı olarak masaya yatırılarak değerlendirmeler yapılmaktadır. Toplantının temel odak noktası, sadece mevcut durumu değerlendirmek değil, aynı zamanda geleceğe yönelik yol haritasını netleştirmek, projelerin ve faaliyetlerin zamanında, bütçesine uygun ve yüksek kalitede tamamlanmasını sağlamaktır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
