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Aydın İl Sağlık Müdürü Yangın Bölgesinde Çalışmaları İnceledi

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Söke ilçesinde çıkan yangın alanında çalışmalarını sürdüren sağlık personeli ve yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Söke ilçesinde faaliyet gösteren KİPAŞ Kağıt Fabrikası'nda çıkan yangın alanında çalışmalarını sürdüren sağlık personeli ile yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Söke ilçesinde faaliyet gösteren KİPAŞ Kağıt Fabrikası'nda çıkan ve 3 gündür devam eden yangın alanındaki söndürme çalışmaları sürüyor. Olay yerinde 6 ambulans 3 UMKE ekibi, 1 acil müdahale aracı, güvenli bölgeye 1 acil müdahale çadırı kuruldu. Toplamda 30 sağlık personeli görevlendirildiği bölge oluşturulan Tıbbi Uç Nokta (TUN) alanlarında dumandan etkilenenlere ilk müdahale yapılıyor. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul yangından etkilenen vatandaş ve personellere ilk müdahaleyi gerçekleştiren Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelini ziyaret etti. Kamu hastaneleri hizmetleri başkanı, sağlık hizmetleri başkanı ve başkan yardımcısının da eşlik ettiği ziyarette yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Şenkul sağlık personele de çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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