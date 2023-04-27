Aydın İl Sağlık Müdürü Şenkul ambulansın direksiyonuna geçti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görevli personelimize yönelik olarak Koçarlı'da gerçekleştirilen ambulans sürüş teknikleri eğitimini ziyaret edip çalışmaları yerinde inceleyerek ambulansın direksiyonuna geçip parkurda tur attı.

Ambulans sürüş teknikleri eğitiminde 'araç mekaniği ile ilgili öneriler ve basit arızaların tanımlanması, araç bakımı ve temizliği, sürüş hazırlıkları, araç güvenlik sistemleri, ambulanslarda hız problemleri, araç kontrolü ve takip mesafesi kavşaklar, geçiş üstünlüğü, virajlar ve sollama kuralları, trafikteki özel durumlar, ambulanslarda siren ve ışık kullanımı, ambulans kazaları ve uygulamalı panik fren, T-sokak, slolom parkuru, kontrollü fren, şerit değiştirme, paralel park, akü takviyesi, lastik değişimi, kaçamak manevra, panik fren, günlük bakım, dokuma parkuru' konularında yer verilmektedir.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şemkul, İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görevli personele yönelik olarak Koçarlı'da gerçekleştirilen ambulans sürüş teknikleri eğitimini ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Şenkul, eğitime katılan personellerle sohbet ederek, ambulans sürmenin acil durumlarda zorlu bir süreç olduğunun altını çizdi. Ambulans sürüş teknikleri eğitiminin gerekliğinden bahseden Şenkul, ekiple birlikte ambulans kullanarak zorlu eğitim parkurlarında neler yapıldığının bilgisini aldı. Şenkul son olarak ambulansın direksiyonuna geçerek parkurda tur attı. - AYDIN