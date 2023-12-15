Aydın İl Sağlık Müdürü Nazilli'deki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu İnceledi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Nazilli ilçesinde yapımı tamamlanan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.

Her geçen gün büyüyen sağlık altyapısı ile dikkatleri üzerine çeken Aydın'da, sağlık yatırımları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ilçe ziyaretlerinde hız kesmeyen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Nazilli ilçesinde yapımı tamamlanan ve yakın zamanda faaliyete geçecek olan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda yapılan çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan İl Sağlık Müdürü Şenkul, "Nazilli 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yapımı tamamlanan yeni binaya taşınması ile bölgedeki vakalara müdahale noktasında zamanla yarışan sağlık ekiplerimiz çok daha hızlı ulaşarak, vakalara müdahalede bulunabileceklerdir" diye konuştu. - AYDIN