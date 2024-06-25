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Aydın İl Sağlık Müdürü Koçarlı İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Koçarlı İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastane bünyesinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hastane başhekiminden sunulan hizmetler ve hastanenin genel durumu hakkında bilgiler alan Dr. Şenkul, sağlık personeliyle de bir araya geldi. Aydın'da sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Şenkul, hastaneye başvuran hasta ve hasta yakınları ile sohbet ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Koçarlı İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastane bünyesinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hastane başhekiminden sunulan hizmetler ve hastanenin genel durumu hakkında bilgiler alan Dr. Şenkul, sağlık personeliyle de bir araya geldi. Ziyaret sırasında personellerin ve ailelerinin geçmiş bayramlarını kutlayan Dr. Şenkul, çalışmalarında başarılar diledi. Aydın'da sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Şenkul, hastaneye başvuran hasta ve hasta yakınları ile sohbet ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hastanesi Koçarlı Aydın Yerel Sağlık Güncel Haberler

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