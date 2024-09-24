Aydın İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul Sağlık Merkezlerini Ziyaret Etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul 8 No'lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Efeler 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul saha ziyaretleri kapsamında 8 No'lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret etti. Sağlık personeli ile sohbet eden İl Sağlık Müdürü Eser, özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kolaylıklar diledi. Efeler 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde de aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları ile sohbet eden Eser, merkezde yürütülen sağlık hizmetleri ilgili istişarelerde bulundu. Tanı, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ile aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetleri olarak aşılama, gebe, lohusa, bebek, çocuk takipleri ve hastalık gruplarına yönelik taramaları hassasiyetle yürüten aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına teşekkürlerini ileten İl Sağlık Müdürü Eser, sağlık hizmeti almak için gelen hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - AYDIN