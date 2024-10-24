Aydın İl Sağlık Müdürü Eczacı Odası'nı Ziyaret Etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Kararslan ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.

İl sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'a, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr.Mustafa Onur Türkkan ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Taner Tamer'in eşlik ettiği ziyarette, sağlık hizmetleri ve eczaneler ile ilgili istişarelerde bulunuldu. İl Sağlık Müdürü Şenkul, Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan'a misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ifade etti. - AYDIN