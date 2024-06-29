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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Özel Güvenli Görevlileri Haftası'nı kutladı

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, il genelindeki sağlık tesislerinde görev yapan tüm güvenlik personellerinin haftasını kutladı.

Özel Güvenli Görevlileri Haftası sebebiyle güvenlik personelleri ile bir araya gelen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, il genelindeki sağlık tesislerinde görev yapan tüm güvenlik personellerinin haftasını kutladı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Özel Güvenli Görevlileri Haftası sebebiyle güvenlik personelleri ile bir araya geldi. İl genelindeki sağlık kuruluşlarında görev yapan güvenlik personellerinin haftasını kutlayan Müdür Şenkul, hepsine teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Özel güvenlik görevlilerin yaptığı önemli katkılarına vurgu yapan Müdür Şenkul, sağlık hizmetlerinin sorunsuz ve güvenli bir ortamda sunulmasında emeği geçen güvenlik personellerinin önemini hatırlatarak özverili çalışmalarını takdir etti.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, Hizmet Başkan ve Başkan yardımcılarımız, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Görevlileri Haftası sebebiyle Müdürlüğümüzde görevli özel güvenlik görevlisi personellerimiz ile bir araya geldi. İl Sağlık Müdürümüz, Müdürlüğümüz bünyesinde güvenlik görevlilerimiz nezdinde tüm sağlık tesislerimizde görevli güvenlik görevlisi personellerimizin haftasını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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