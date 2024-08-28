Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Eczacı Aliye Serçin'i Ziyaret Etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, mesleğinde yarım asrı deviren Eczacı Aliye Serçin'i ziyaret ederek, meslek aşkı ve fedakarlığıyla örnek olan Serçin'i tebrik etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, mesleğinde 50. yılını dolduran, Ecz. Aliye Serçin'i ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, kendisini mesleğine adayan Aliye Serçin ile sohbet ederek tebriklerini iletti. Aydın Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Sefa Karaarslan ile Yönetim Kurulu üyeleri ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan'ın da eşlik ettiği ziyarette, Ecz. Serçin'e çiçek takdim edildi.

Ecz. Aliye Serçin ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aydın İl Sağlık Müdürü ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Serçin sağlığı el verdiği sürece vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi. - AYDIN