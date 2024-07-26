Aydın İl Sağlık Müdürü Başkanlığında Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı gerçekleştirildi.

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında; ilgili başkan ve başkan yardımcıları, il ambulans servisi başhekimi ile il genelinde acil sağlık hizmeti veren tüm kamu, özel ve üniversite hastanesi başhekimlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 6 aylık il içi ve İl dışı nakil istatistiklerinin değerlendirildiği toplantıda; hava ambulanslarının kullanımı, hastane nakil süreçlerinin ve hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin işleyişi, halihazırda devam eden nakil uygulamalarının iyileştirilmesi ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve koordinasyonunu güçlendirilmesine yönelik yönelik kararlar alındı. - AYDIN