Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz çalışmaları yerinde inceledi - Haberler

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Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz çalışmaları yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz çalışmaları yerinde inceledi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yeni diyaliz ünitesi ve yeni tomografi cihazı için planlanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yeni diyaliz ünitesi ve yeni tomografi cihazı için planlanan alanlarda incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Reha Arsan, Sağlık Hizmetleri Başkanı. Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki ve Destek Hizmetleri Başkanı Selim Özen ile birlikte Kuşadası Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kuşadası Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Türker Yılmaz'dan yeni yapılacak olan diyaliz ünitesi alanı, yeni tomografi cihazı alanı ve sunulan sağlık hizmetlerinin güncel durumu hakkında detaylı bilgi alarak yerinde incelemelerde bulundu.

Hastanede görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarını da mesaisi başında ziyaret ederek sohbet eden Açıkgöz ve beraberindekiler özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışanlara teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hastanesi Kuşadası Aydın Yerel Haberler

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