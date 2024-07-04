Aydın İl Sağlık Müdürü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Neşe Şahin'i ziyaret etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin işleyişi ve yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette İl Sağlık Müdürü Şenkul, merkezin görevli sağlık personeli ile sohbet ederek özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletip kolaylıklar diledi. Şenkul, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin sağlık hizmetlerinde kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, çalışanların fedakarca çalışmalarının sağlık sistemine büyük katkı sağladığını belirtti.

Ziyarette, Sağlık Hizmetleri Başkanı, Başkan Yardımcısı ve İl Ambulans Servisi Başhekimi de hazır bulundu. - AYDIN