Aydın İl Sağlık Müdürlüğü İlçe Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında 'İlçe Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında, Aydın ilindeki sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde sunulması amacıyla 'İlçe Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda, birinci basamak sağlık hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirildi. İlçe sağlık müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar ele alınarak, sağlık hizmetlerinin daha iyi fiziki şartlarda sunulabilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bu kapsamda, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Sağlık hizmetlerimizin kalitesini artırmak, vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunabilmek adına ilçe sağlık müdürlüklerimizle sürekli iletişim halindeyiz" dedi. - AYDIN