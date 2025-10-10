Aydın İl Müftülüğü'nden Aile ve Gençlik Faaliyetleri Tanıtımı

Aydın İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) ile Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerin tanıtıldığı toplantı, İl Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda ADRB Koordinatörü Yunus Mersin, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mersin, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik yapılan seminerler, danışmanlık hizmetleri ve bilinçlendirme faaliyetlerinden örnekler paylaştı. Aile içi iletişim, manevi destek ve değer temelli yaklaşım konularında yapılan çalışmaların, toplumun bütün kesimlerine ulaşmayı hedeflediğini ifade etti.

Gençlik Hizmetleri ve projeler sunuldu

Programda daha sonra Gençlik Koordinatörü Mehmet Muharrem Öztürk, Aydın genelinde yürütülen gençlik faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Öztürk, gençlere yönelik manevi rehberlik çalışmaları, sosyal etkinlikler ve eğitim programları hakkında bilgi verdi. Gençlerin camiyle, Kur'an'la ve milli ve manevi değerlerle buluşmasını hedefleyen projelerin önemine dikkat çekti.

Program, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren din görevlilerine ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

İl Müftüsü Hasan Güneş, program sonunda tüm personelin Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik ederek, gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN