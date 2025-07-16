Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Değişti

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Değişti
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Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Erzurum'a atanırken yerine Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit getirildi. Yiğit'in yeni görevine önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Erzurum'a atanırken yerine Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit getirildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev değişimi yaşandı. 2023 yılından bu yana Aydın İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Süleyman Ekici, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. Ekici'nin yerine ise Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Mehmet Yiğit getirildi. Yiğit'in önümüzdeki günlerde Aydın'daki yeni görevine başlaması bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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