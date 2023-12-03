Üye Girişi
Haberler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Zeytin Hırsızlığına Karşı Vatandaşları Bilgilendirdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, zeytin hırsızlığının önlenmesi için vatandaşları bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Ziyaret edilen kahvehanelerde dolandırıcılık ve sahte para olaylarına dikkat çekildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri zeytin hırsızlığının önlenmesi konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, zeytin ve zeytinyağı dolandırıcılığı ile ilgili olayların önlenmesine yönelik ziyaret edilen kahvehanelerde vatandaşların dolandırıcılık ve sahte para olaylarına dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Dolandırıcılık Güvenlik Hırsızlık Yerel Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title