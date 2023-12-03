Aydın İl Jandarma Komutanlığı Zeytin Hırsızlığına Karşı Vatandaşları Bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, zeytin hırsızlığının önlenmesi için vatandaşları bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Ziyaret edilen kahvehanelerde dolandırıcılık ve sahte para olaylarına dikkat çekildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri zeytin hırsızlığının önlenmesi konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, zeytin ve zeytinyağı dolandırıcılığı ile ilgili olayların önlenmesine yönelik ziyaret edilen kahvehanelerde vatandaşların dolandırıcılık ve sahte para olaylarına dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN