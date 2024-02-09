Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Söke'deki Kadınlara KADES Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Söke ilçesinde bir tekstil atölyesinde çalışan kadınlara KADES uygulaması konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan 50 kadına KADES uygulaması, 'Kadına El Kalkamaz' konularında bilgilendirme yapıldı. Durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı yapılırken, cep telefonlarına KADES uygulaması yüklenerek uygulama kullanımı hakkında soruları cevapladı. - AYDIN