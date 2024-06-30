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Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda Deprem Arama Kurtarma Eğitimleri Başladı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama ve Kurtarma Tim Komutanlığı eğitici ve öğretmen personeli tarafından, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı personele yönelik depremde arama kurtarma eğitimleri verilmeye başlandı. Eğitimlerde, jandarma personelinin bir deprem durumunda etkin ve hızlı bir şekilde müdahale edebilme yeteneklerini artırmayı amaçlanıyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama ve Kurtarma Tim Komutanlığı eğitici ve öğretmen personeli tarafından, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı personele yönelik depremde arama kurtarma eğitimleri verilmeye başlandı.

Aydın AFAD İl Müdürlüğü Konferans Salonu ve AFAD Enkaz Eğitim Alanı'nda, teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olan eğitimlerde, jandarma personelinin bir deprem durumunda etkin ve hızlı bir şekilde müdahale edebilme yeteneklerini artırmayı amaçlıyor. Teorik eğitimlerde, arama kurtarma operasyonlarının temelleri, kullanılan ekipmanlar ve müdahale yöntemleri hakkında detaylı bilgiler aktarılırken, uygulamalı eğitimlerde ise gerçekçi senaryolar üzerinden çalışmalar yapılıyor.

Eğitimlerin, jandarma personelinin mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu ifade eden yetkililer, gelecekte de benzer eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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