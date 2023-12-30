Aydın İl Jandarma Komutanlığı 80 yaş üstü vatandaşları ziyaret ediyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, il genelindeki 80 yaşın üstündeki vatandaşları düzenli olarak ziyaret ederek sağlık durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi alıyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşlarla daha yakın bir iletişim kurmak ve yaşlıların durumlarını düzenli olarak takip etmek amacıyla başlatılan ziyaretler kapsamında, Köşk ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde yaşayan Emine Celepaldı'yı evinde ziyaret etti. Jandarma ekipleri Celepaldı ile sohbet ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve herhangi bir talebi olup olmadığını sordu.

Jandarma ekipleri ziyaret sırasında ayrıca Emine Celepaldı'ya çiçek takdim ederek, kendisine duyulan saygı ve sevgi ifade etti. Celepaldı'ya herhangi bir acil durumda veya ihtiyaç anında ulaşabilecekleri telefon numaralarını ileten ekipler, yaşlı çınarın herhangi bir konuda yardım talep etmesi durumunda yanında olduklarını belirtti. - AYDIN