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Aydın İl Jandarma Komutanı Demir, dünya ikincisi Sılıv'ı ağırladı

Aydın İl Jandarma Komutanı Demir, dünya ikincisi Sılıv'ı ağırladı

Yerel Haberler

Aydın İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ali Naci Demir, Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 51 kg K1 branşında dünya 2'ncisi olan Jandarma Genel Komutanlığı Sporcusu Faysal Sılıv'ı ağırladı.

Aydın İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ali Naci Demir, Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 51 kg K1 branşında dünya 2'ncisi olan Jandarma Genel Komutanlığı Sporcusu Faysal Sılıv'ı ağırladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Sporcusu Faysal Sılıv, Aydın İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ali Naci Demir'i ziyaret etti. Aydın İl Jandarma Komutanı Demir, Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 51 kg K1 branşında dünya 2'ncisi olan Faysal Sılıv'ı başarısından dolayı tebrik ederek, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın formasını hediye etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Naci Demir Jandarma Dünya Aydın Yerel Haberler

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