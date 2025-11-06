Haberler

Aydın Huzurevi Projesi İlerliyor

Güncelleme:
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatını yerinde inceleyerek, projenin yaşlı bireylere daha nitelikli hizmetler sunmayı hedeflediğini açıkladı. Projenin tamamlanma süreci hakkında bilgi aldı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, kentte yapımı devam eden Aydın Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek proje yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Yaşlı bireylerin daha nitelikli, güvenli ve konforlu hizmetlere erişimini hedefleyen projenin planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Vali Canbolat, sosyal hizmet altyapısının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. İncelemeleri sırasında yetkililerden inşaatın tamamlanma süreciyle ilgili bilgi alan Canbolat, projenin Aydın'a önemli bir kazanım sağlayacağını ifade etti. - AYDIN


