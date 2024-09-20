Aydın Huzurevi İnşaatı İncelendi

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yapımı devam eden Aydın Huzurevi inşaatını yerinde inceledi.

Vali Canbolat, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu'ndan projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı. İnceleme sırasında Vali Canbolat, projenin Aydın'a hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, çalışanlara da kolaylıklar diledi. Huzurevi projesinin tamamlanmasıyla birlikte, yaşlı bireylerin sosyal yaşamlarını destekleyen önemli bir hizmetin sunulacağı ifade edildi. Yapım çalışmaları tüm hızıyla devam eden Aydın Huzurevi'nin, yakın zamanda tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. - AYDIN