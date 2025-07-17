Aydın Heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile Görüştü

Aydın Heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile Görüştü
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Aydın Valisi Yakup Canbolat ve milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek Aydın'ın ulaşım ve altyapı taleplerini iletti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın milletvekilleri, ildeki oda ve borsa başkanlarından oluşan Aydın heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu makamında ziyaret ederek ilin öncelikli ulaşım ve altyapı taleplerini iletti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Üçüncü 'Aydın İçin Güçbirliği Toplantısı' kapsamında Aydın heyeti önemli temaslarda bulundu. Ziyarette, Aydın Valisi Yakup Canbolat başta olmak üzere Aydın milletvekilleri; Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Ömer Karakaş, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş hazır bulundu.

Görüşmede Aydın Çıldır Havalimanı'nın yolcu taşımacılığına açılması, Söke Sazlı Mahallesi Yolu ile Söke-Kuşadası Kavşağı'nda trafik yoğunluğunun azaltılması, Aydın-Çine-Güllük Demiryolu Projesi'nin hızlandırılması, Çamlık Tüneli'nin yapım ihalesi için sürecin başlatılması ve il genelindeki ulaştırma ile haberleşme altyapısının güçlendirilmesi gibi talepler Bakan Uraloğlu'na iletildi. Heyet üyeleri, Bakan Uraloğlu'nun talepleri çözüm odaklı yaklaştığını ifade ederek, nazik ev sahipliği ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Toplantının Aydın için hayırlı olması temennisinde bulunan heyet üyeleri, kentin ulaşım ve altyapı yatırımları konusunda birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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