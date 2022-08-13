Aydın haberleri | Nazilli'de 3 kilometrelik bağlantı yolu için çalışmalar başladı

Aydın haberi: Şimşelli ve Aşağı Örencik Mahallesi'ndeki 3 kilometrelik bağlantı hattında yeni yol çalışması başlatan Nazilli Belediyesi, her iki noktadan eş zamanlı olarak yol çalışmalarına başladı.

Şimşelli ve Aşağı Örencik Mahallesi'ndeki 3 kilometrelik bağlantı hattında yeni yol çalışması başlatan Nazilli Belediyesi, her iki noktadan eş zamanlı olarak yol çalışmalarına başladı.

Göreve geldiği ilk günden bu yana 'kalkınma kırsaldan başlar' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de yatırımlarına devam ediyor. Yıllardır yollarının yapılmasını bekleyen Aşağı Örencik ve Şimşelli Mahallesi sakinleri belediye ekipleri iş birliği içerisinde parke taşı döşemek için kolları sıvadı.

Nazilli Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür eden Aşağı Örencik Mahalle Muhtarı Haydar Kırbaş, "Yıllardır yapılmayı bekleyen yolumuz yapılıyor. Aşağı Örencik ve Şimşelli bağlantı yolumuzda taş döşeme işlemlerimiz başladı. Bu yol bizim için çok önemli. Belediyemizin bize verdiği desteklerden dolayı Kürşat başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Bizim için Nazillimizin her noktası ayrı önem taşıyor. Aşağı Örencik ve Şimşelli Mahallelerimizde de çok güzel bir birliktelik yakaladık. Şimşelli'de 1 kilometrelik yolumuz için malzemelerimizi sağladık, mahalle sakinlerimiz imece usulü döşeme işlemlerini gerçekleştiriyor. Aşağı Örencik Mahallemizde 2 kilometrelik yolumuzda parke taşı döşeme faaliyetlerimiz belediye ekiplerimizce yapılıyor. Toplam 3 kilometrelik bağlantı yolumuzu Allah'ın izniyle en kısa sürede tamamlayıp trafiğe açacağız." sözlerini kaydetti. - AYDIN