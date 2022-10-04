Aydın haberleri! Nazilli Belediyesi Halkoyunları Topluluğu'nun yeni dönem kurs kayıtları başladı

Aydın haberleri... Nazilli Belediyesi, her yıl ücretsiz olarak hem büyüklere hem de çocuklara yönelik gerçekleştirdiği halkoyunları kurs kayıtlarına başladı.

Nazilli Belediyesi, her yıl ücretsiz olarak hem büyüklere hem de çocuklara yönelik gerçekleştirdiği halkoyunları kurs kayıtlarına başladı. Kursa katılmak isteyenler Ekim ayı içerisinde Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilecek.

Aydın, Fethiye, Silifke, Trakya, Kafkas ve Karadeniz yöre oyunlarının yer aldığı kurs; büyükler için Pazartesi ve Çarşamba günleri 19.30-21.00, çocuklar için ise Pazartesi ve Salı günleri 18.30-19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışındaki gösterileri ile büyük beğeni toplayan Halkoyunları Topluluğu'na katılmak isteyen tüm hemşehrilerin kayıt yaptırabileceğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Öncelikle uzun yıllardır Nazillimizi pek çok festival ve etkinlikte en iyi şekilde temsil eden Nazilli Belediyesi Halkoyunları Topluluğumuza teşekkür ediyorum. Kıymetli hocalarımızın emekleri kursiyerlerimizin değerli çalışmaları ile çok güzel işlere imza attılar. Bu toplulukta yer almak büyük ayrıcalık olacaktır diye düşünüyor, yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN