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Aydın haberleri! Kuyucak Belediyesi'nden kadınlara ücretsiz destek

Yerel Haberler

Aydın haberleri! Kuyucak Belediyesi'nden kadınlara ücretsiz destek

Aydın yerel haberi... Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Kuyucak Belediyesi'nin de destekleriyle kadınlar ücretsiz kanser taramasından geçirildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Kuyucak Belediyesi'nin de destekleriyle kadınlar ücretsiz kanser taramasından geçirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Mobil KETEM Projesi çerçevesinde Kuyucak Belediyesi işbirliği ile Kuyucaklı kadınlar ücretsiz olarak kanser taramasından geçti. Kuyucak Belediyesi tarafından ilçenin 36 mahallesinden kadınlara özel olarak servis imkanı sağlandı. Toplamda bin 90 kadın taramadan geçirilirken; 895 mamografi ve 195 HPV testi yapıldı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Kanserden korunma ve erken teşhis konusunda halkımızın bilinçlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçemizdeki tüm kadınların Mobil KETEM hizmetinden yararlanmasını sağladık" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Sağlık Müdürlüğü Kuyucak Aydın Yerel Haberler

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