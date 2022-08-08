Aydın haberleri: Kuşadası'nda Triatlon Yarışı Ata Yahşi Anısına Düzenlendi - Haberler

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Aydın haberleri: Kuşadası'nda Triatlon Yarışı Ata Yahşi Anısına Düzenlendi

Aydın haberleri: Kuşadası'nda Triatlon Yarışı Ata Yahşi Anısına Düzenlendi

Aydın haberler: Mersin'de geçen nisan ayında düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yarışmasından dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren milli sporcu Ata Yahşi anısına düzenlenen Bölgesel Triatlon Ligi'nin 2. Etabı, Kuşadası’nda yapıldı.

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Mersin'de geçen nisan ayında düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yarışmasından dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren milli sporcu Ata Yahşi anısına düzenlenen Bölgesel Triatlon Ligi'nin 2. Etabı, Kuşadası'nda yapıldı.

Kuşadası, Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 2. Bölge 2. Etap yarışmalarına ev sahipliği yaptı. Türkiye Triatlon Federasyonu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda düzenlenen müsabakalara; M1, M2, M3, yıldız ve genç kategorilerinde olmak üzere toplam 135 sporcu katıldı. Triatletler dereceye girmek için yüzüp, pedal bastıktan sonra koştu.

İzmir Triatlon İl Temsilcisi ve Ata Yahşi'nin babası Adnan Yahşi, "Bu müsabakaları gerçekleştirme amacımız tamamen triatlon sporuna bir altyapı oluşturmak ve katılım sayısını artırmak. Müsabakalarımız şenlik havasında geçiyor. Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bize ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel

Kuşadası Mersin Aydın Yerel Haberler

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