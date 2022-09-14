Aydın haberleri! Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nun Yeni Dönem Kursiyer Kayıtları Sürüyor

Edinilen Aydın gelişmesine göre Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nun 2022-2023 dönemi kursiyer seçmeleri için kayıtlar devam ediyor.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nun 2022-2023 dönemi kursiyer seçmeleri için kayıtlar devam ediyor.

Farklı yaş gruplarını tiyatro ile buluşturmak ve yetenekli oyuncular yetiştirmek hedefi ile çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediye Tiyatrosu bünyesinde çocuklara, gençlere ve yetişkinlere verilen tiyatro eğitimleri yeni dönemde de sürecek. Bu kapsamda Yaratıcı Drama, Çocuk Tiyatrosu, Gençlik Tiyatrosu ve Yetişkin Tiyatrosu kategorilerinde başlayan kayıt süreci devam ediyor.

Tiyatro eğitimlerine katılmak isteyenler, 23 Eylül cuma gününe kadar hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kuşadası Belediyesi Tiyatro Birimi'ne başvurarak kayıt yaptırabilecek. Kayıtların tamamlanmasının ardından yapılacak seçmelerde tiyatro eğitimlerine katılmaya hak kazanan kursiyerlere, oyunculuk, diksiyon, doğaçlama, vücut eğitimi ve dans dersleri verilecek.