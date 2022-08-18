Aydın haberleri | Karacasu Halk Kütüphanesi'nde Görevli AKP Karacasu Gençlik Kolları Başkanı, İlçeye Milletvekili Geldiği Gün Kütüphaneyi Açmadı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde AKP Karacasu Gençlik Kolları Başkanı Turancan Önem'in görevlendirildiği Karacasu Halk Kütüphanesi, AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un ilçeyi ziyaret ettiği 12 Ağustos Cuma günü açılmadı. Yavuz'un ilçedeki programında yer alan Turancan Önem, "O gün, vekil geldiği için izin almak zorunda kaldım. Tam gün izinliydim ama öğleyin kitap değiştirmeye gelen çocukların kitaplarını değiştirdim. Öğleden sonra tamamen kapalıydı" dedi.

Karacasu'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren ve daha önce sık sık geç açılması, açılsa da personelin görev yerinde bulunmaması gibi konularla gündeme gelen Karacasu Halk Kütüphanesi, AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un ilçeyi ziyaret ettiği 12 Ağustos Cuma günü hizmet vermedi. Kadrosu belediyede olmasına rağmen kütüphanede görevlendirilen AKP Karacasu Gençlik Kolları Başkanı Turancan Önem'in, Yavuz'un ilçedeki programına katılmak için izin aldığı, kütüphanenin de bu nedenle kapalı kaldığı öğrenildi.

"DUYARLI DAVRANIYORUM"

Turancan Önem, "Diğer personel 43 gün izne ayrılmış. İkimiz de izne ayrılamayız diye bir şey yok. Çünkü o Kültür Bakanlığı'na, ben Belediye'ye bağlıyım, istediğim zaman izin alabilirim. Onun dışında bir ay sonra düğünüm var. O yok diye şu an izin kullanmıyorum. Akşamüstü çıktıktan sonra Aydın'a, İzmir'e giderek düğün hazırlıklarımı yapmaya çalışıyorum. Duyarlı davranıyorum. O gün, vekil geldiği için izin almak zorunda kaldım. Tam gün izinliydim ama öğleyin kitap değiştirmeye gelen çocukların kitaplarını değiştirdim. Öğleden sonra tamamen kapalıydı" dedi.