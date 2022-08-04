Mersin haberi! Tarsus Belediyesi Kadın, Gençlik ve Çocuk Meclisleri Düzenledi

Tarsus Belediyesi, kadın, gençlik ve çocuk meclisleri düzenledi. Ağustos ayı meclislerinde söz alan kadınlar, çocuklar ve gençler; taleplerini, sorularını ve projelerini Başkan Haluk Bozdoğan'la paylaştı.

Kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen meclis toplantıları, canlı yayın ile kamuoyuyla paylaşıldı. Meclisler; demokratik katılımın yaygınlaştırılması, ortak yaşam bilincinin geliştirilmesi, kadınların, gençlerin ve çocukların toplumsal yaşamdaki etkinliklerini artırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak amacıyla düzenlendi. Düzenlenen meclis toplantılarında Başkan Bozdoğan, tüm katılımcıların fikrini aldı.

Kadın meclisine; Kadın derneklerinin başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, kadın meclis üyeleri ve kadın yurttaşlar katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bozdoğan, meclisin; Tarsus'ta yaşayan kadınları din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil etmek için kurulduğunu ve seslerini demokratik yollarla duyurmak için düzenlendiğini belirtti.

Amaçlarının; kadınların ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi ve bu taleplere göre projeler üretilmesi olduğu belirten Başkan Bozdoğan, şunları söyledi:

"Kentimizde kadının toplumsal yaşamın içinde üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olması için elbirliği ile çalışmalı ve projeler üretmeliyiz. Farklı alanlarda yeni projelerimiz ve eğitimlerimiz olacak. Kadınlara yönelik tüm çalışmalarda el ele kol kola hareket edeceğiz."

Bozdoğan, düzenlenen gençlik meclisiyle ilgili olarak da şöyle konuştu:

"Biz her zaman proje aşamalarımız gençleri, planlama süreçlerine dahil etmek için çaba sarfettik. Bizim için yeni nesil bakış açısı, plan yaparken gençlerle birlikte hareket etmek, sorunları birlikte tespit edip, çözüm üretiyor olmak, dünyaya gençlerin gözüyle bakarak, onların ihtiyaçlarına yönelik bir kent tasarlamayı ifade ediyor. Tarsus, kökleşmiş ve değiştirilemez olanın değil, aydınlık ve sorgulanabilir olanın peşinde, yepyeni yüzler ve aydın gençlerimizin ellerinde olmaya devam ediyor. Eylül meclisimizde gençlerimizle buluşmamızı sürdüreceğiz."

Çocuk meclisinde ise çocuklar çevreden kültür-sanata, fidan dikiminden atık toplama kampanyasına kadar pek çok konuda Tarsus'a dair fikirlerini dile getirdi. Bozdoğan, çocuk meclislerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Çocuklarımızla bugün bir kez daha gurur duydum. Öncelikle sizleri medeni cesaretinizden dolayı kutluyorum. Meclisimize katılarak ve yaşadığınız kent ile ilgili düşüncelerinizi dile getirerek gelecekte duyarlı birer yetişkin olacağınızı göstermiş oldunuz. Hep birlikte el ele vererek kentimize siz çocuklarımızın gözünden bakacağız. Kentimizi geleceğiniz için il yapacağız ve sizlerin hayallerine ışık tutacağız."