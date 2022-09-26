Aydın haberleri | Efeler'deki eski yollar yenilenmeye devam ediyor

Efeler Belediyesi, sorumluluk alanındaki bölgelerde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Efeler Belediyesi ilçe genelinde yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla mahallelerde yeni yol yapımı ve onarım ihtiyacı duyulan bölgelere yoğunlaşan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu çerçevede Ata Mahallesi'ndeki yolları yeni baştan inşa ediyor. Ekipler iş makineleri ile bozulan yolların eskimiş taşlarını söküp, yolu düzeltme ve yeni parke taşı döşeme işlemine devam ederken, sathi asfalt kaplama aracı ile bölgedeki yolların asfaltlanma çalışmalarına devam ediyor.

Sitelerin yoğun olarak bulunduğu bölgede biten çalışmalar sonrası mahalle sakinleri, "Bu yol gerçekten özellikle kış aylarında sorun yaratıyordu. Parke taşları çok eskimişti. Araçların alt takımına ve lastiklerine zarar veriyordu. Hatta yolların bazı yerlerinde iki arabanın yan yana geçmesi bile mümkün olmuyordu. Çukurlar, çökmeler meydana gelmişti çünkü. Şimdi rahat rahat iki aracın yan yana geçebileceği güzel ve geniş yollar oldu. Yol yapımında çalışan tüm arkadaşlara ve Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN