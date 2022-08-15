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Aydın haberleri: Didim Belediyesi Zabıtası Fahiş Fiyat Denetimlerini Sürdürüyor

Aydın haberleri: Didim Belediyesi Zabıtası Fahiş Fiyat Denetimlerini Sürdürüyor

Aydın haber: Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde fahiş fiyat ve gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde fahiş fiyat ve gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Başta gıda ürünleri olmak üzere her tür üründe fahiş fiyat artışınının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, marketlerde rafları dolaşarak etiketleri inceledi.

Ekipler, gerçekleştirdikleri gramaj kontrolü ve etiket denetimi kapsamında ürünlerin reyon ve kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını da kontrol etti.

ANKA / Yerel

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Yerel Haberler

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