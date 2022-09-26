Aydın haberleri... Aydın Veteriner Hekimleri Odası'nda Başkan Şahin güven tazeledi

Aydın Veteriner Hekimleri Odası'nın 15'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilirken, Başkan Cemil Şahin güven tazeleyerek yeniden seçildi.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası'nda hafta sonu seçim heyecanı yaşandı. 2 gün süren ve 15'inci Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştiren Aydın Veteriner Hekimleri Odası üyeleri sandık başına giderek yeni yönetimi seçti. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başlayan genel kuruluna, ADÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Hamit Eray Yeşilçayır, Oda Başkanı Cemil Şahin ve oda üyeleri katılım sağladı.

Genel kurulun divan başkanlığına Mustafa Dilek, başkanvekilliğine Süleyman Erdoğan, katip üyeliklere ise Onur Ali Şen ve Büşra Kibar Kurt seçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından genel kurulun açılış konuşmasını yapan Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin 7 gün 24 saat hizmet veren kutsal bir meslek grubunun mensupları olduğunu belirterek, "Gıda, çevre, hayvan, insan sağlığında büyük özveriyle 7 gün 24 saat esasıyla hizmet veren çok kadim ve kutsal bir meslek gurubunun mensuplarıyız. Oda üyelerine yönelik 70 soruluk bir anket çalışması yaptırdık ve buradan aldığımız cevaplarla yol haritası belirledik. En büyük eksiğimiz meslektaşlarımızın siyasetten uzak kalması. Siyasete bu kadar yakın olan, halkın tüm kesimlerine dokunan bir meslek grubunun siyasetten uzak kalması bizim hak kayıplarımıza yol açıyor" diye konuşarak halk mahrumiyetlerine karşı hep beraber çalışıp hep beraber mücadele edeceklerini belirtti.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası yönetimi olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları aktaran Şahin 2020 yılında bir üye tarafından yargıya yapılan Cumhuriyet Savcılığı'na kendileri hakkında yapılan suç duyuru sonrası yapılan çalışmalarda kovuşturmaya yer olmadığına yönelik karar çıktığını kaydetti. Yaşanan yargı sürecini üyeler ile paylaşan Başkan Şahin, "2020 yılının Ekim ayında bir üyemiz tarafından odamız yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerine yönelik genel kurul kararı olmadan yönetim kurulunun, Veteriner Hakimleri Odası'nın uhdesinde bulunan parayı usulsüz harcadıkları, görevi kötüye kullandıkları, denetim kurulunun ise görevini yapmayarak kurumu zarara uğrattıkları suçlamasıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulundu. Suçlamanın ardından odamızın yönetim kurulu karar defterleri, genel kurul tutanakları, kasa defterleri, denetleme raporları ve tüm mali dokümanlara 1 yılı aşkın süreyle el konuldu. Bu süre boyunca tüm mali ve idari işlemlerimiz resmi bilir kişi ve savcılık tarafından detaylı şekilde incelendi ve herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı gerekçesiyle kovuşturulmaya yer olmadığı kararına varıldı. Hesaplar didik didik incelendi ve akladık" ifadelerini kullandı.

Şahin yeniden başkanlığa seçildi

Genel kurulun ilk gününde gerçekleştirilen konuşmaların ardından 25 Eylül Pazar günü oy kullanımı gerçekleştirildi. Aydın Veteriner Hekimleri Odası'nda saat 09.00'da başlayıp 17.00'da biten oy kullanma işlemlerinde üyeler yeni yönetim için oylarını kullandı. Gerçekleştirilen oy kullanım işlemleri sonucunda mevcut başkan Cemil Şahin güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Başkan Şahin, "Üyelerimizin yoğun katılımları ve yüksek ilgileri ile gerçekleştirdiğimiz 15. Olağan Genel Kurulumuzu tamamlamış olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğin önemine yürekten inanarak meslek örgütümüzün gücüne güç katan tüm üyelerimize şükranlarımızı sunuyor, oda kurullarımıza seçilen meslektaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Meslek camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İki dönemdir Aydın Veteriner Hekimleri Odası'nın başkanlık görevinin yürüten ve güven tazeleyen Cemil Şahin başkanlığındaki yönetim kurulunda Hakan Kaya, Fatih Göğebakan, Hidayet Yaman ve Sedat Turgut yer aldı. Aylin Orhan ve Koral Baykal Denetleme Kurulu üyeliklerine seçilirken, Metin Ayan, Adem Sağır, Yılmaz Özaslan, Özal Öztürk ve Talip Çetinkaya ise Haysiyet Divanı üyeleri olarak seçildi. Büyük Kongre Asil Delegeleri ise Özgür Elbir, Hüseyin Usul, Engin Demirciefe, Mustafa Saydam, Ufuk Sayın, İsmail Gökçe Yıldırım, Serkan Bakırcı ve Muhammed Arif Sapmaz oldu. - AYDIN