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Aydın haberleri... Aydın'da yağış bekleniyor

Aydın haberleri... Aydın'da yağış bekleniyor

Aydın gelişmesine göre Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Aydın'da yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Aydın'da yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yaz sıcaklığının 42 dereceye kadar çıktığı Aydın'da yarından itibaren yağmur bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; 7 Ağustos Pazar, 8 Ağustos Pazartesi, 9 Ağustos Salı ve 10 Ağustos Çarşamba günü il genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek gündüz hava sıcaklığı Pazar günü 38 derece olarak ölçülmesi tahmin edilirken, sonraki günlerde 2-3 derece daha düşerek 35 derece olarak ölçülmesi öngörülüyor. - AYDIN

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